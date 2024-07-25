Marmaris Belediyesi Muharrem Ayı'nda Aşure Dağıttı

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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti. Aşure dağıtımında Belediye Başkanı Acar Ünlü de halkla bir araya geldi.

Marmaris Belediyesi Muharrem ayı nedeniyle aşure günü düzenledi. Pazaryerindeki aşure ikramına Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve meclis üyeleri de katıldı. Yaklaşık 2 bin kişilik aşure kısa sürede dağıtıldı. Başkan Ünlü, "Muharrem Ayı dolayısıyla pazar yerinde düzenlediğimiz etkinliğimizde dayanışma ve paylaşmanın simgesi aşureyi komşularımıza ikram ettik. Aşurelerimizi sevgiyle paylaştık. Muharrem Ayı'nın hepimize birlik ve bereket getirmesini, oruç tutan canlarımızın oruçlarının ve dualarının kabul olmasını diliyorum. Birliğimiz, dirliğimiz, bolluğumuz, bereketimiz daim olsun" dedi.

Başkan Ünlü, aşure dağıtımı sonrasında semt pazarını ziyaret ederek esnafla da görüştü.