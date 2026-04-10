Marmaris Belediyesi'nden Armutalan Seyir Tepesinde Temizlik Çalışması

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi ekipleri insan sirkülasyonunun en yoğun olduğu yerlerden biri olan Armutalan seyir tepesinde kapsamlı temizlik yaptı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediyenin sorumluluk alanı dışında kalmasına rağmen yoğun ziyaretçi trafiği yaşanan bölgelerde temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Armutalan seyir tepesinde geniş kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Seyir tepesinde yapılan çalışmada cam ve pet şişeler başta olmak üzere plastik, poşet, strafor kutular, karton, kağıt ve gazete parçaları toplandı.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Acar Ünlü, "İlçemizin her noktasına ulaşmak ve Marmaris'i temiz tutmak için büyük gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızdan da çevreye karşı hassas ve duyarlı olmalarını önemle rica ediyoruz. Atıkların çevreye gelişi güzel atılmaması büyük önem taşıyor. Unutmayalım, başka bir dünya yok ve onu korumak hepimizin sorumluluğu" dedi.