Marmaris Belediyesi'nden Çocuk Koruma Politikası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marmaris Belediyesi'nden Çocuk Koruma Politikası

Geniş Video İzle

Marmaris Belediyesi, 'Çocuk Koruma Politikası' başlatarak, tüm hizmetlerinde çocukların öncelikli olacağını açıkladı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, çocukların korunmasına yönelik yeni projeler geliştireceklerini belirtti.

21.10.2024 10:53  Güncelleme: 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Çocuk Koruma Politikası' ile tüm hizmetlerin planlanmasında ve uygulanmasında önceliğin çocukların olacağı bildirildi. Konuyla ilgili belediye personelini bilgilendiren Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Biz, Marmaris Belediyesi olarak söz veriyoruz! Bugünden itibaren bütün belediye hizmetlerinde ilk önceliğimiz çocuklar olacak. Yol, park, spor, temizlik... Her ne hizmet yaparsak öncelik çocuklar olacak" dedi.

Marmaris Belediyesi, çocukları korumaya yönelik yeni bir uygulamanın ilk adımını attı. Belediye tarafından hazırlanan 'Çocuk Koruma Politikası' belediyenin tüm hizmetlerinde ve bundan sonra yapacağı çalışmalarda uygulanmaya başlandı. Konuyla ilgili ilk bilgilendirme de Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü tarafından belediye personeline yapıldı.

"Her ne hizmet yaparsak öncelik çocuklar olacak"

Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Ünlü, son dönemde sıkça çocuklara yönelik şiddet ve istismar haberlerinin alındığını, birkaç günlük bebekler de dahil olmak üzere çok sayıda çocuğun şiddet, istismar ve farklı nedenlerle hayattan kopartıldığını belirtti. Başkan Ünlü, "Biz, Marmaris Belediyesi olarak söz veriyoruz! Bugünden itibaren bütün belediye hizmetlerinde ilk önceliğimiz çocuklar olacak. Yol, park, spor, temizlik... Her ne hizmet yaparsak öncelik çocuklar olacak. Bir yaklaşımda bulunarak çocukları ön plana alıyoruz. Onların fikirlerini, taleplerini, haklarını ve geleceğini dikkate alarak çalışacağız" dedi.

"Kuracağımız çocuk meclisi ile çocukları belediyenin karar verme mekanizmalarına dahil edeceğiz"

Sözleşmenin bütün belediye çalışanlarını kapsadığını söyleyen Başkan Ünlü, "Belediye çocuklara hizmet üreten bir yapı. Bizim de belediye olarak çocuklara yönelik birçok projemiz var. Biz burada kurum olarak çocukların istismar edilmesini ve ihmallere uğramasını önlemek için bir taahhütte bulunuyoruz. Hizmet üretirken evet insanı önceliyoruz ama artık çocuğu önceleyeceğiz. Kuracağımız çocuk meclisi ile çocukları belediyenin karar verme mekanizmalarına dahil edeceğiz. Sizlerin de bu sürece katkı vermesini, fikirlerinizi paylaşmanızı bekliyoruz. Bir kez daha yineliyorum; Belediye Başkanı olarak ben ve tüm personelimiz çocuklarımızı koruyacak, kollayacak ve geleceğe emin adımlarla yürümelerini sağlayacağız. Bunun sözünü veriyoruz" diye konuştu.

Belediyenin resmi web sitesinde de yayınlanan uygulamaya göre, bütün belediye personeli çocukların korunması ve kollanması konusunda daha duyarlı olacak.

Kaynak: ANKA

Marmaris Belediyesi, Yerel Haberler, Acar Ünlü, Güvenlik, Marmaris, Politika, Güncel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi'nden Çocuk Koruma Politikası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:58 3 kadının katili bakın kim çıktı İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası
18:56 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:46 Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 20:43:54. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi'nden Çocuk Koruma Politikası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.