Marmaris Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim destek kutusu - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim destek kutusu

Marmaris Belediyesi\'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim destek kutusu
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Marmaris Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için hazırladığı eğitim destek kutularını ailelere ulaştırmaya başladı. Öğrencilerin okul döneminde ihtiyaç duyacağı pek çok ürünün yer aldığı destek paketleri, ilkokuldan liseye farklı eğitim seviyelerine göre hazırlandı.

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için hazırladığı eğitim destek kutularını ailelere ulaştırmaya başladı. Öğrencilerin okul döneminde ihtiyaç duyacağı pek çok ürünün yer aldığı destek paketleri, ilkokuldan liseye farklı eğitim seviyelerine göre hazırlandı.

Sosyal destek çalışmalarını sürdüren Marmaris Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde "Okumak Sizden, Destek Bizden" kampanyasını hayata geçirdi. Üç haftalık sürecin ardından başvuruları değerlendirilerek koşulları sağlayan aileler için hazırlanan eğitim destek kutularının dağıtımına başlandı.

FARKLI YAŞLARA FARKLI ÇANTA

Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan kutularda, öğrencilerin okul döneminde ihtiyaç duyacağı pek çok eğitim malzemesi yer alıyor. Çanta, defter, kalem, boyama takımları, geometri araçları, suluk, kalemlik, resim çantası ve silgi gibi ürünlerin bulunduğu eğitim setleri, öğrencilerin eğitim seviyelerine göre ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere ayrı ayrı hazırlandı.

İlkokul öğrencileri için 20 farklı çeşitte toplam 34 ürün, ortaokul öğrencileri için 25 farklı çeşitte toplam 35 ürün, lise öğrencileri için ise 12 farklı çeşitte toplam 20 ürün kutulara konularak ailelere ulaştırılmaya başlandı. Beslenme desteği de ailelerin destek kartına yatırılacak.

"DESTEK BİZDEN, OKUMAK ONLARDAN"

Eğitim destek kutularının hazırlanmasına Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı. Belediye ekipleriyle birlikte çalışmalara destek veren Ünlü, eğitimin her çocuğun eşit şartlarda ulaşması gereken en temel haklardan biri olduğunu vurguladı. Ünlü, "Eğitimde fırsat eşitliği bizim en temel sorumluluğumuz. Tek bir çocuğumuzun dahi sırasına eksikle oturmasına ya da beslenme çantasının boş kalmasına gönlümüz el vermez. Bu anlayışla başlattığımız desteğimize başvuru koşullarını sağlayan tüm ailelerimiz için hazırlıklarımızı tamamladık. Çocuklarımız sadece derslerine, hayallerine ve geleceklerine odaklansın diye biz her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Tüm evlatlarımıza şimdiden harika bir eğitim yılı diliyorum. Destek bizden, okuyup yarınlarımızı inşa etmek onlardan" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim destek kutusu - Son Dakika

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