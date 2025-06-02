Marmaris Belediyesi'nden Ücretsiz Atık Toplama Hizmeti

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, belirli bir hacme kadar olan eski mobilya, bahçe ve inşaat atıklarını ücretsiz olarak alıyor.

Marmaris Belediyesi, çevre temizliği ve sürdürülebilir bir kent düzeni için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Belediye, belirli bir hacme kadar olan eski mobilya, bahçe ve inşaat atıklarının ücretsiz olarak alındığını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hizmet kapsamında bir traktör römorku büyüklüğüne kadar olan hacimli atıklar, katı atık bedelleri kapsamına girmeden ücretsiz bir şekilde belediye ekipleri tarafından alınıyor.

Vatandaşlar, bu hizmetten yararlanmak için hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Marmaris Belediyesi'ni arayarak atıklarını bildirebiliyor. Hizmete ulaşmak isteyenler 444 55 48 numaralı telefonlardan iletişime geçebiliyor. Ayrıca, isteyenler atıklarını Belediye Araç Parkı içerisinde bulunan lisanslı Atık Getirme Merkezi'ne kendileri de teslim edebiliyor.

Çevreye gelişi güzel bırakılan atıkların hem doğaya hem de kent estetiğine zarar verdiğini hatırlatan yetkililer, bu uygulamanın hem çevre sağlığına katkı sağladığını hem de mahallelerde daha temiz ve yaşanabilir bir ortam oluşturduğunu vurguladı.