Marmaris Belediyesi, Mahallelerde İftar Sofraları Kuracak

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, ramazan ayı boyunca merkeze uzak mahallelerde iftar sofraları kuracak. Yarın başlayacak program, Kadir Gecesi'nde ilçe merkezinde düzenlenecek büyük iftarla sona erecek.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu mahallelere taşımaya hazırlanan Marmaris Belediyesi, farklı noktalarda kurulacak sofralarla vatandaşları bir araya getirecek. Program kapsamında her gün ayrı bir mahallede iftar organizasyonu gerçekleştirilecek; 19 Mart Perşembe günü ise ilçe merkezinde Kadir Gecesi'ne özel geniş katılımlı bir iftar yapılacak.

İftar programları; 24 Şubat Salı Karaca, 25 Şubat Çarşamba Çamlı, 26 Şubat Perşembe Çetibeli, 27 Şubat Cuma Yeşilbelde, 28 Şubat Cumartesi Hisarönü, 1 Mart Pazar Orhaniye, 8 Mart Pazar Turgut, 9 Mart Pazartesi Selimiye, 10 Mart Salı Bozburun, 11 Mart Çarşamba Söğüt, 12 Mart Perşembe Taşlıca, 13 Mart Cuma Bayır, 14 Mart Cumartesi Osmaniye, 15 Mart Pazar Turunç ve 19 Mart Perşembe günü ilçe merkezinde gerçekleştirilecek.

"Ramazanın bereketini hep birlikte yaşayacağız"

Tüm vatandaşları iftar sofralarına davet eden Belediye Başkanı Acar Ünlü, ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren en özel zamanlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Ramazan; paylaşmanın, gönül gönüle olmanın ayıdır. Aynı sofrada buluşarak birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştireceğiz. Belediyemizin kuracağı iftar sofralarında tüm hemşehrilerimizi görmekten mutluluk duyacağız. Bu buluşmalar komşuluk bağlarımızı güçlendirecek, dayanışma kültürümüzü büyütecek. Ramazanın bereketini hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.