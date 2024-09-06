Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü İlçenin Her Noktasında Yoğun Mesai Yapıyor

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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, caddelerden plajlara, ormanlık alanlardan derelere kadar ilçenin her noktasında yoğun mesai yapıyor.

Yaz sezonu boyunca ciddi bir çalışma süreci geçiren Marmaris Belediyesi temizlik emekçileri, ilçenin dört bir yanındaki faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Rutin olarak bulvar, cadde, sokak, meydan, sahil yürüyüş yolları, bisiklet yolları, pazar yerleri, parklarda temizlik yapan ekipler; süs havuzları, konteyner ve sepet altları gibi birçok yerin yıkaması ile bahçe/moloz atıklarının toplanması düzenli olarak gerçekleştiriyor. Ayrıca milli parklar, orman alanları, karayolu kenarları gibi sorumluluk alanı olmayan bölgelerde de çalışmalar devam ediliyor.

"Temiz Marmaris" hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris bizim, Marmaris temiz kalsın istiyoruz. Yaz aylarında nüfusu yoğunlaşan Marmaris'te her yere yetişmeye çalışıyor, ilçemizi temiz tutmak için 7/24 gayret gösteriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da aynı duyarlılığa davet ediyorum" dedi.