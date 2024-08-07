Marmaris Belediyesi Yaz Kursları Devam Ediyor

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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi'nin öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmeleri için açtığı kursları devam ediyor.

Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen yaz kurslarında yüzlerce öğrencinin 12 branşta aldığı eğitimler sürüyor. Temmuz ayında başlayan kurslara 6-15 yaş aralığındaki toplam bin 16 öğrenci kayıt yaptırdı.

Yüzme Eğitim Merkezi'nde uzman eğitmenler tarafından verilen branşlar arasında çocuk pilatesi, drama, halk oyunları, jimnastik, Latin dansları, masa tenisi, modern dans, resim, ritim, yüzme ve zumba yer alıyor.

Futbola kursuna giden çocuklar ise eğitimlerini, Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu'nda alıyor. 2 ay boyunca çocukların en yoğun ilgi gösterdiği branşlar yüzme, resim ve jimnastik oldu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan, çocukların eğlenerek öğrendikleri, kendilerini sporda ve sanatta geliştirebildikleri kurslar, Ağustos ayı sonunda düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.