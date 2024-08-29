Marmaris Belediyesi Yaz Kursları Son Buldu

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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen yaz kursları, iki ay boyunca çeşitli branşlarda eğitim alan çocukların gösterileriyle son buldu.

Marmaris Belediyesi'nin yaz kursları, Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona erdi. 12 branşta bin 16 çocuğun eğitim aldığı yaz kurslarının kapanış törenine, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı.

Yüzme Eğitim Merkezi'nde uzman eğitmenler tarafından verilen çocuk pilatesi, drama, halk oyunları, cimnastik, Latin dansları, masa tenisi, modern dans, resim, ritim, yüzme ve zumba sınıflarında eğitim alan çocuklar sahneye çıkarak hünerlerini sergiledi. Amfi Tiyatro'yu dolduran veliler de çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Yaz kurslarında görev alan eğitmenlere teşekkür sertifikası vermek için sahneye çıkan Başkan Ünlü, "Çocuklarımız için verimli bir yaz dönemi oldu. Hem vakitlerinin faydalı bir şekilde geçireceklerine inandığımız hem de yeteneklerini ilerletebileceklerini düşündüğümüz bir program yaptık. İlginiz için size ve sevgili çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.