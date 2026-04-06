Marmaris Belediyesi Çocuk Meclisi, Kent Sorunlarına Çözüm Üretti

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi Çocuk Meclisi'nin üçüncü toplantısında çocuklar; çevre, eğitim, spor ve kültür alanlarında hazırladıkları projelerle kentin geleceğine yönelik çözüm önerilerini ortaya koydu.

Marmaris Belediyesi Çocuk Meclisi'nin 2026 yılı üçüncü toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, farklı çalışma gruplarının hazırladığı projeler meclis üyeleri tarafından sunularak değerlendirildi.

Toplantıya Meclis Sözcüsü Cesur Deniz Akdeniz başkanlık ederken, katiplik görevini Yağmur Yiğit ve Beren Dolaner üstlendi. Gençlik ve Spor, Çevre, Kent Sorunları ve İklim Değişikliği, Kültür Sanat ve Turizm, Medya Tanıtım ve Organizasyon ile Eğitim ve Öğrenci Sorunları grupları, kent yaşamına katkı sunacak önerilerini tek tek anlattı.

Toplumsal duyarlılık ön planda

Toplantıda öne çıkan projeler arasında çevre ve sosyal farkındalık başlıkları dikkati çekti. Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmalar, okullarda akran zorbalığını önlemeye yönelik farkındalık eğitimleri, maddi imkanları kısıtlı bireylerin ve engelli vatandaşların spora erişimini kolaylaştıracak destekler öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Marmaris'in kültürel mirasının korunması kapsamında kırsal bölgelerdeki sanat eserlerinin korunması ve turistlere tanıtılması amacıyla bilgilendirme ve tanıtım merkezleri kurulması önerildi. Yapılan çalışmaların daha geniş kitlelere ulaştırılması için ise sosyal medya platformlarının aktif kullanılması ve gerekli durumlarda LED ekranlar aracılığıyla tanıtım yapılması planlandı.

Çocukların fikirleri rehber olacak

Toplantıyı Belediye Başkanı Acar Ünlü de takip etti. Çocukların ortaya koyduğu fikirlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünlü, "Sergilenen bu demokratik duruş ve çözüm odaklı yaklaşım, kentimizin yarınlarına olan inancımızı bir kez daha tazeledi. Çocuklarımızın gözlerindeki ışık ve kentimiz için kurdukları hayaller, bizim en büyük rehberimiz olmaya devam edecek. Fikirleriyle kentimize değer katan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.