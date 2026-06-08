Marmaris'e 'Aroya' Kruvaziyeriyle 2.041 Turist Geldi - Son Dakika
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Marmaris'e 'Aroya' Kruvaziyeriyle 2.041 Turist Geldi

Marmaris\'e \'Aroya\' Kruvaziyeriyle 2.041 Turist Geldi
08.06.2026 12:15
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Malta bayraklı 'Aroya' kruvaziyeri, Marmaris'e 2 bin 41 turist ile yanaştı ve tarihi yerleri gezdiler.

Muğla'nın Marmaris ilçesine, "Aroya" isimli kruvaziyerle 2 bin 41 turist geldi.

Bodrum ilçesinden gelen Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, 2 bin 41 yolcu ile 1054 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

"Aroya"nın akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak turuna devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmaris'e 'Aroya' Kruvaziyeriyle 2.041 Turist Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'e 'Aroya' Kruvaziyeriyle 2.041 Turist Geldi - Son Dakika
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