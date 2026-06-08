Marmaris\'e \'Aroya\' Kruvaziyeriyle 2.041 Turist Geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesine, "Aroya" isimli kruvaziyerle 2 bin 41 turist geldi.

Bodrum ilçesinden gelen Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, 2 bin 41 yolcu ile 1054 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

"Aroya"nın akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak turuna devam edeceği öğrenildi.