Marmaris'e MSC Divina Kruvaziyeriyle 4 Bin Turist Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris'e MSC Divina Kruvaziyeriyle 4 Bin Turist Geldi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Panama bayraklı MSC Divina gemisiyle Marmaris'e gelen 4 bin 180 turist, ilçe turistik yerlerini gezdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyerle 4 bin 180 turist geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 333 metrelik gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu Avrupa ülkelerinden 4 bin 180 yolcu ve 1278 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Turistlerden bir kısmı da günübirlik turlarla Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ndeki Kaunos Antik Kenti ile çevredeki koyları ziyaret etti.

"MSC Divina"nın, akşam saatlerinde İtalya'nın Napoli Limanı'na gitmek üzere Marmaris'ten ayrılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Denizcilik, Marmaris, Panama, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'e MSC Divina Kruvaziyeriyle 4 Bin Turist Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu
AKP’den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti AKP'den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti
Gazze’de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi Gazze'de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi
Borç kavgası kanlı bitti: Arkadaşlarına kurşun yağdırdı Borç kavgası kanlı bitti: Arkadaşlarına kurşun yağdırdı
Biz onu oyuncu biliyorduk Sahnede ikinci Sibel Can çıktı Biz onu oyuncu biliyorduk! Sahnede ikinci Sibel Can çıktı
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi

12:17
Olay iddia Erdoğan, Cemil Tugay’ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz
Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?
11:57
Lukaku Fenerbahçe’de İşte bonservisi
Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi
11:52
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün 34 kişi nikah şahidi oldu
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu
11:38
Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı
11:34
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya’nın son hali Kıyafet tercihi olay oldu
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu
11:19
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog Babacan’ın sözlerine Ala’dan “bambu ağacı“ yanıtı
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan "bambu ağacı" yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 12:58:37. #7.12#
SON DAKİKA: Marmaris'e MSC Divina Kruvaziyeriyle 4 Bin Turist Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.