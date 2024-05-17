Marmaris Halk Plajları Yaz Sezonuna Hazırlanıyor - Son Dakika
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Marmaris Halk Plajları Yaz Sezonuna Hazırlanıyor

Marmaris Halk Plajları Yaz Sezonuna Hazırlanıyor

Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri ekipleri, halk plajlarını yaz sezonuna hazırlamak için çalışmalara başladı. Şemsiyelerin bakımı yapıldı, duş ve tuvaletler bakıma alındı. Denize şamandıra döşenerek güvenli bir alan oluşturulacak.

17.05.2024 17:10  Güncelleme: 19:50
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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri'ne bağlı ekipler, halk plajlarını yaz sezonuna hazırlamak için çalışmalara başladı.

Havanın ısınmasıyla Marmaris'in mavi bayraklı halk plajlarında çalışmalar başladı.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında kış aylarında sökülerek depolara taşınan şemsiyeler, gerekli bakım ve onarımlarının yapılmasının ardından tekrar yerlerine monte edildi.

Öte yandan, duş, soyunma kabini, tuvalet gibi alanlar da bakıma alındı. Yıpranmış aparatlar yenileriyle değiştirildi.

Denize giren vatandaşların deniz araçlarından, sürat motorlarından ve teknelerden korunup daha güvenli alanda yüzmeleri için denize şamandıra döşeneceği belirtilirken; çalışmaların, ilçedeki tüm halk plajlarında devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: ANKA

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