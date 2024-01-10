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Marmaris Kaymakamlığı'ndan Gazetecilere Özel Program - Son Dakika
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Marmaris Kaymakamlığı'ndan Gazetecilere Özel Program

Marmaris Kaymakamlığı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir program düzenledi. Kaymakam Nurullah Kaya, basın mensuplarıyla bir araya gelerek gazetecilerin önemli görevlerini vurguladı ve günlerini kutladı. Programa, Marmaris Emniyet Müdürü ve Sahil Güvenlik Marmaris Kolluk Destek Tim Amiri de katıldı.

Marmaris Kaymakamlığı\'ndan Gazetecilere Özel Program
10.01.2024 - 15:55,
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Marmaris Kaymakamlığı tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Çıldır Mahallesi'ndeki bir otelde, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Kaya, gazetecilerin zor ve önemli görev yaptıklarını, devlet ile vatandaş arasında köprü görevini üstlendiklerini kaydetti.

Gazeteciliğe emek vermiş değerli büyükleri ve kardeşleriyle bir arada olmak istediklerini dile getiren Kaya, basın mensuplarının gününü kutlayarak bir süre sohbet etti.

Programa, Marmaris Emniyet Müdürü Emre Alay, Sahil Güvenlik Marmaris Kolluk Destek Tim Amiri Astsubay Üstçavuş İsmail Var ile basın mensupları katıldı.

Kaynak: AA
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