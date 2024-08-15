Marmaris Kültür Sanat Günleri başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marmaris Kültür Sanat Günleri başlıyor

Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 'Zaferden Barışa Marmaris Kültür Sanat Günleri' etkinliği başlıyor. Bilim insanları, gazeteciler, yazarlar ve TV programcıları her cumartesi halkla buluşacak.

15.08.2024 09:44  Güncelleme: 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenecek 'Zaferden Barışa Marmaris Kültür Sanat Günleri kapsamında bilim insanları, gazeteciler, yazarlar ve TV programcıları, her cumartesi halkla buluşacak.

Marmaris Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. 'Zaferden Barışa Marmaris Kültür Sanat Günleri' adı altında düzenlenecek etkinlikte 6 hafta boyunca Türkiye'nin önde gelen gazeteci, yazar ve bilim insanları ilçede ağırlanacak. Etkinlikler, 17 Ağustos – 21 Eylül arasında her cumartesi Türkmenistan Parkı'nda saat 21.00'de yapılacak.

Etkinlikler, 17 Ağustos Cumartesi günü gazeteciler Gürkan Hacır ve Barış Yarkadaş'ın konuk olarak katılacağı söyleşi ile başlayacak. 24 Ağustos Cumartesi günü ise yazar ve stratejist Erol Mütercimler ile öğretim üyesi ve yazar Barış Doster konuk olacak. 31 Ağustos Cumartesi günü emekli tuğgeneral, yazar Naim Babüroğlu, akademisyen ve yazar Elfin Tataroğlu yurttaşlarla buluşacak.7 Eylül Cumartesi günü ise gazeteci Uğur Dündar ve sosyolog Emre Kongar, 'Zaferden Barışa Marmaris Kültür Sanat Günleri'nin konuğu olacak. Ülke gündemiyle ilgili fikirlerini anlatacak olan iki isim, vatandaşların sorularını da yanıtlayacak. 14 Eylül Cumartesi günü TV Programcısı Cansu Canan Özgen ile öğretim üyesi Prof. Ramazan Kurtoğlu'nun katılacağı etkinliğin son konukları ise Prof. Celal Şengör ile Prof. Naci Görür olacak. Şengör ve Görür, 21 Eylül Cumartesi günü ana temanın deprem olacağı bir söyleşi gerçekleştirecek.

Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Birbirinden değerli isimleri ağırlayacağımız 'Zaferden Barışa Marmaris Kültür Sanat Günleri', Marmaris'imizin kültür hayatına önemli bir katkı sunacak. Sevdiğimiz yazarlarla, gazetecilerle, bilim insanlarıyla buluşma imkanı sağlayacak. Tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris Kültür Sanat Günleri başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:32 İki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi ile Meclis’teki sandalye dağılımı değişti İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
09:27 Yunan hazımsızlığı Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler Yunan hazımsızlığı! Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler
08:55 Yeniden Refah’tan seçilip AK Parti’ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video
16:12 İlkokullarda sınav saati kaldırıldı İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
16:09 Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda
15:45 Demi Moore ve Bruce Willis’in kızlarından kendilerine ’çirkin’ ve ’babalarının klonları’ diyen trollere sert yanıt Demi Moore ve Bruce Willis'in kızlarından kendilerine 'çirkin' ve 'babalarının klonları' diyen trollere sert yanıt
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
15:35 Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur?
15:16 Çin’de üretilen ve 2 ton yük taşıyabilen insansız hava aracı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi Çin'de üretilen ve 2 ton yük taşıyabilen insansız hava aracı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi
15:00 Evsizlere dağıttıkları şekerden çıkanlar ülkeyi alarma geçirdi Evsizlere dağıttıkları şekerden çıkanlar ülkeyi alarma geçirdi
14:57 UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Çekya farkı açıyor UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Çekya farkı açıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 10:57:14. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris Kültür Sanat Günleri başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement