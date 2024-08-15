Marmaris Kültür Sanat Günleri başlıyor

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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenecek 'Zaferden Barışa Marmaris Kültür Sanat Günleri kapsamında bilim insanları, gazeteciler, yazarlar ve TV programcıları, her cumartesi halkla buluşacak.

Marmaris Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. 'Zaferden Barışa Marmaris Kültür Sanat Günleri' adı altında düzenlenecek etkinlikte 6 hafta boyunca Türkiye'nin önde gelen gazeteci, yazar ve bilim insanları ilçede ağırlanacak. Etkinlikler, 17 Ağustos – 21 Eylül arasında her cumartesi Türkmenistan Parkı'nda saat 21.00'de yapılacak.

Etkinlikler, 17 Ağustos Cumartesi günü gazeteciler Gürkan Hacır ve Barış Yarkadaş'ın konuk olarak katılacağı söyleşi ile başlayacak. 24 Ağustos Cumartesi günü ise yazar ve stratejist Erol Mütercimler ile öğretim üyesi ve yazar Barış Doster konuk olacak. 31 Ağustos Cumartesi günü emekli tuğgeneral, yazar Naim Babüroğlu, akademisyen ve yazar Elfin Tataroğlu yurttaşlarla buluşacak.7 Eylül Cumartesi günü ise gazeteci Uğur Dündar ve sosyolog Emre Kongar, 'Zaferden Barışa Marmaris Kültür Sanat Günleri'nin konuğu olacak. Ülke gündemiyle ilgili fikirlerini anlatacak olan iki isim, vatandaşların sorularını da yanıtlayacak. 14 Eylül Cumartesi günü TV Programcısı Cansu Canan Özgen ile öğretim üyesi Prof. Ramazan Kurtoğlu'nun katılacağı etkinliğin son konukları ise Prof. Celal Şengör ile Prof. Naci Görür olacak. Şengör ve Görür, 21 Eylül Cumartesi günü ana temanın deprem olacağı bir söyleşi gerçekleştirecek.

Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Birbirinden değerli isimleri ağırlayacağımız 'Zaferden Barışa Marmaris Kültür Sanat Günleri', Marmaris'imizin kültür hayatına önemli bir katkı sunacak. Sevdiğimiz yazarlarla, gazetecilerle, bilim insanlarıyla buluşma imkanı sağlayacak. Tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.