Marmaris, Latin Amerika Motifleriyle Renkleniyor

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi tarafından 7-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Latin Festivali kapsamında Meksikalı sanatçı Kathrina Rupit, kentin en işlek noktalarından birinde mural (duvar resmi) çalışmasına başladı.

Türkiye'nin Latin temalı en büyük etkinliği Marmaris Latin Festivali öncesinde kentte hazırlıklar sürüyor. Festival kapsamında Marmaris'in duvarları da Latin Amerika motifleriyle süsleniyor.

Meksikalı sanatçı Kathrina Rupit, 7 Mayıs Perşembe günü başlayıp 10 Mayıs Pazar günü sona erecek festival dolayısıyla ilçenin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi'nde, Halk Plajı karşısında yer alan beş katlı bir binanın duvarına resim yapmaya başladı.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak kullandığı bir güzergah olan alanda hayata geçirilen çalışmada sanatçı, Latin Amerika ile Marmaris arasındaki dostluğu simgeleyen bir kompozisyon oluşturuyor. Eserde ayrıca kardeşlik, birlik ve centilmenlik duygusunu yaşatan Dünya Kupası temasına da yer veriliyor.

Daha önce İstanbul ve Ankara'da da benzer bir mural çalışmasına imza atan Rupit'in Marmaris'e hediye ettiği eser, festival dolayısıyla kente farklı bir görsel zenginlik katacak.