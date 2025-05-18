Marmaris Milli Parkı, 2025'te En Çok Ziyaret Edilen Alan - Son Dakika
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Marmaris Milli Parkı, 2025'te En Çok Ziyaret Edilen Alan

Tarım Bakanı Yumaklı, 2025'in ilk 4 ayında 12.8 milyon kişi korunan alanları ziyaret etti.

18.05.2025 16:50
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki korunan alanları 2025'in ilk 4 ayında 12 milyon 850 bin 678 kişinin ziyaret ettiğini belirterek, bu dönemde en fazla ilgi gören korunan alanın 5 milyon 54 bin 586 ziyaretçiyle Marmaris Milli Parkı olduğunu bildirdi.

Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP sorumluluğundaki korunan alanların havası, suyu, tarihi ve doğal zenginlikleri ve huzurlu ortamlarıyla tabiatla iç içe vakit geçirmeyi seven vatandaşlarca büyük ilgi gördüğüne işaret etti.

Bakanlık olarak her yaştan doğaseverin korunan alanlardan daha fazla faydalanmalarına yönelik yeni proje ve faaliyetler geliştirdiklerine dikkati çeken Yumaklı, "Korunan alanlarımızı doğal ve kültürel değerleriyle muhafaza ederken ziyaretçilerimizin konforunu artırmak amacıyla tanıtım merkezleri, günübirlik kullanım alanları, seyir terasları, yürüyüş rotaları ve macera parkurları gibi birçok altyapı çalışması gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, söz konusu çalışmaların vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladığını ve karşılık bulduğunu vurgulayarak, ziyaretçi sayılarında yaşanan artışın bunun en büyük göstergesi olduğunu belirtti.

Korunan alanlara gösterilen ilginin 2025'in ilk 4 aylık döneminde de sürdüğüne dikkati çeken Yumaklı, ziyaretçi sayılarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"49'u milli park ve 269'u tabiat parkı olmak üzere, diğer alanlarla toplam 677 korunan alanımızı 4 aylık dönemde toplam 12 milyon 850 bin 678 kişi ziyaret etti. Bu dönemde 5 milyon 54 bin 586 kişinin ziyaret ettiği Marmaris Milli Parkı, en çok ziyaret edilen korunan alanımız oldu. Özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören Ormanya Tabiat Parkı ise 2 milyon 426 bin 824 ziyaretçi sayısı ile en çok ziyaret edilen ikinci korunan alanımız olarak kayıtlara geçti. Beyşehir Gölü Milli Parkı ise 2 milyon 24 bin 2 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. Bu alanları, 1 milyon 729 bin 474 ziyaretçi ile Beydağları Sahil Milli Parkı, 1 milyon 559 bin 7 ziyaretçi ile Uludağ Milli Parkı, 1 milyon 139 bin 753 ziyaretçi ile Burç Tabiat Parkı, 793 bin 864 ziyaretçi ile Ayvalık Adaları Milli Parkı, 691 bin 533 ziyaretçi ile Abant Gölü Milli Parkı, 593 bin 60 ziyaretçi ile Şamlar Tabiat Parkı ve 579 bin 129 ziyaretçi ile Uzungöl Tabiat Parkı izledi."

Bakan Yumaklı, korunan alanlara gösterdikleri ilgiden dolayı doğaseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmaris Milli Parkı, 2025'te En Çok Ziyaret Edilen Alan - Son Dakika

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