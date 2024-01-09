Marmaris\'te 159 bin 744 şişe sahte içki ele geçirildi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde polisin bir depoya düzenlediği operasyonda 159 bin 744 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Marmaris ekipleri, ilçenin Beldibi Mahallesi'ndeki bir depoda çok sayıda sahte içki olduğu bilgisine ulaştı. Depoya düzenlenen operasyonda 159 bin 744 şişe sahte içki ele geçirildi. Polisin gözaltına aldığı Feridun M. (39), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılığın talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.