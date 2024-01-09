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Marmaris'te 160 Bin Şişe Bandrolsüz Kaçak İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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Marmaris'te 160 Bin Şişe Bandrolsüz Kaçak İçki Ele Geçirildi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris'te bir işyerinin deposunda gerçekleştirdikleri aramada 159 bin 744 şişe bandrolsüz kaçak içki buldu. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Marmaris\'te 160 Bin Şişe Bandrolsüz Kaçak İçki Ele Geçirildi
09.01.2024 - 17:29,
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Marmaris'te bir işyerinin deposunda yaklaşık 160 bin şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içkiyle ilgili çalışma başlattı.

Beldibi Mahallesi'nde bir işyerinin deposunda arama yapan ekipler, 159 bin 744 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirdi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Marmaris'te 160 Bin Şişe Bandrolsüz Kaçak İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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