Marmaris’te 23 Nisan Kutlamaları ve Kültür Sanat Evi Açılışı

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını Kültür ve Sanat Evi'nin açılışıyla taçlandıracak. Kültür ve Sanat Evi, İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı ile Burunucu Macera Parkı'ndaki etkinliklerle çocuklar bayramın keyfini çıkaracak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünün kutlanacağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Marmaris'te bir dizi etkinlikle coşku içinde kutlanacak. Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nin de yeniden açılacağı etkinlikler beş gün sürecek.

23 Nisan Çarşamba günü saat 09.30'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve saat 10.30'ta Anfi Tiyatro'daki resmi kutlama programının ardından saat 14.00'te belediye etkinlikleri başlayacak. Kültür ve Sanat Evi ve içindeki Müzik Anıtı, Radyo Evi ve Çocuk Kitapları Fuarı'nın da açılacağı açılışta çocuklar için birbirinden güzel etkinlikler yer alacak.

Aynı gün saat 16.00'da da geleneksel hale gelen 105 sokak kutlaması yapılacak. 23 ile 27 Nisan 2025 tarihleri arasında beş gün boyunca burada saat 10.00-17.00 saatleri arasında yazarlarla söyleşiler, çocuk tiyatrosu, masal okuma saatleri gibi etkinlikler yer alacak.

Parklarda da kutlama yapılacak

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı ile Burunucu Macera Parkı'nda da 23 Nisan kutlamaları yapılacak. Bilim Parkı'nda 24 Nisan Perşembe ve 25 Nisan Cuma günleri gerçekleşecek 23 Nisan Bilim Şenliği'nde renkli ve ilginç deneyler, atölyeler ve çalışmalar çocuklarla buluşacak. Burunucu Macera Parkı 26 Cumartesi ve 27 Nisan Pazar günü çocuklara ücretsiz olarak açık olacak.