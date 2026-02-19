Marmaris'te 26 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı - Son Dakika
Marmaris'te 26 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

19.02.2026 20:21
Marmaris'te aranan Cemal Ş., 26 yıl hapis cezasıyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hakkında 26 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Gözcü Projesi" kapsamında aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda "hakaret, hırsızlık, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından aranan şüphelinin yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.

Yapılan çalışma sonucu Aydın ve Denizli'de 4 ayrı dosyadan 26 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Cemal Ş. (35), Tepe Mahallesi yat limanı girişinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

