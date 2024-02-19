Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla\'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 04.25'te merkez üssü Marmaris olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 11,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, herhangi bir sıkıntı veya ihbar olmadığını ve ilgili kurumların süreci takip ettiğini açıkladı.

19.02.2024 10:37
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.25'te merkez üssü Marmaris olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, yaptığı açıklamada, "Herhangi bir sıkıntımız bulunmadığı gibi alandan hiçbir ihbar da gelmedi. Tüm ilgili kurumlarımız süreci takip ediyor." dedi.

Kaynak: AA

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