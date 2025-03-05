Marmaris'te 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri

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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel bir dizi program hazırladı. Bisiklet turundan fidan dikimine, kermesten ücretsiz yüzmeye kadar birçok faaliyetin yer aldığı programa tüm vatandaşları davet eden Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Dayanışmayla kutlamak ve farkındalığı daha da arttırmak için herkesi etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

Marmaris Belediyesi, 8 Mart'a özel bir dizi program hazırladı. Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak bisiklet turu düzenlenecek. 8 Mart ve kadın mücadelesine destek vermek amacıyla mor renge boyanan Marvelos bisikletlerinin de katılacağı etkinlik, sahil İş Bankası önünde saat 10.00'da başlayacak. 'Eşitliğe pedal çeviriyoruz' sloganıyla vatandaşlara da 'bisikletini al etkinliğe katıl' çağrısının yapıldığı bisiklet turu 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sona erecek.

Ardından adece kadınların el emeği ürünlerini sergileyecekleri Kadın Emeği Kermesi'nin açılışı yapılacak. Kadınların zeybek gösterisi yapacağı ve MARFOD üyelerinin Kadınlar Günü'ne özel sergi açacağı kermes, 3 gün boyunca faaliyet gösterecek.

Buradaki açılışın ardından ise Camiavlu Mahallesi'nde zeytin fidanı dikimi gerçekleşecek. "Tıpkı bir zeytin ağacı gibi yaşamayı ciddiye alan, kök salan ve yarınlara inanan tüm kadınlar için buluşalım" sloganıyla yapılan fidan dikimi Bayram Ali Yılmaz Cami köşesindeki alanda olacak.

Öte yandan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediyenin yüzme havuzu 14.00-16.00 saatleri arasında yüzme bilen kadınlara ücretsiz olarak açık olacak. Marmaris Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübü ile Marmaris Akademi Gençlik ve Spor Kulübü iş birliğiyle yapılacak etkinlikte iki kulübün hocaları da yer alacak.

"Herkesi etkinliklerimize bekliyoruz"

Etkinliklere tüm kadınları davet eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "8 Mart gibi kadın mücadelesinin simgesi olan bir günü hep birlikte dayanışmayla kutlamak ve farkındalığı daha da arttırmak için herkesi etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.