Marmaris\'te Arıcılık Kongresi Tamamlandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi tamamlandı.

Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde organize edilen ve 4 gün süren kongreye 14 ülkeden 1178 arıcı ve akademisyen katıldı.

Kongrede akademisyenlerce oturumlar ve paneller düzenlendi, arıcılık sektörü temsilcileri de açtıkları stantlarla yenilikleri üreticilerle buluşturdu.

Kongre Başkanı ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, gazetecilere, kongreyi her yıl daha ileriye taşıdıklarını söyledi.

Muğla'nın arıcı, kovan ve üretim olarak çok büyük bir potansiyel barındırdığını belirten Şahin, "Kongremiz Muğla'nın potansiyelini duyurmak için de güzel bir fırsat oldu. Kongrede uluslararası anlamda gerekli katılım ve hedefleri yakaladık." dedi.

Şahin, kongrede arıcıların sahadaki sorunlarını dile getirme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Gündüzleri oturumlar, gece geç saatlere kadar paneller yaptıklarını aktaran Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla Valiliği, odalar ve arıcılık sektörü temsilcilerine desteklerinde dolayı teşekkür etti.

Şahin, kongredeki ödül alan balların, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi laboratuvarlarında analizleri yapılarak derecelendirildiğini vurguladı.

Kongrede Türkiye'nin ballarını yurt dışından gelenlere çok güzel sergilediklerini ifade eden Şahin, 13 ülkenin kurduğu arıcılar birliğinin genel kurulunun da kongrede yapıldığını sözlerine ekledi.