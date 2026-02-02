Marmaris Belediyesi Ar-Ge Müdürlüğü'nden "Birlikte 100 Bin Olalım" Kampanyası Kapsamında Muhtarlara Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Marmaris Belediyesi Ar-Ge Müdürlüğü'nden "Birlikte 100 Bin Olalım" Kampanyası Kapsamında Muhtarlara Ziyaret

02.02.2026 16:39  Güncelleme: 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü öncülüğünde başlatılan 'Birlikte 100 Bin Olalım' kampanyası, mahalle muhtarlarıyla yapılan ziyaretlerle hayata geçirilmeye başlandı. Nüfus artışının yatırım ve hizmet kapasitesini güçlendireceğine dikkat çekildi.

(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün öncülüğünde başlatılan "Birlikte 100 Bin Olalım" kampanyası kapsamında AR-GE Müdürlüğü ekipleri, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek iş birliği sürecini başlattı.

Başkan Ünlü, ilçenin resmi nüfusunun artırılması ve buna bağlı olarak yatırım ile hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla "Birlikte 100 Bin Olalım" kampanyasını hayata geçirmişti. Geçen aralık ayında sosyal medya hesabından paylaştığı video ile vatandaşlara seslenen Ünlü, Marmaris'te yaşamalarına rağmen ikametleri başka şehirlerde olan yurttaşlara çağrıda bulunmuştu.

Ünlü, nüfus artışının Marmaris'e yapılacak kamu yatırımları ve belediye hizmetlerinin niteliğini doğrudan etkilediğine dikkati çekerek, "100 bin nüfus; daha fazla yatırım, daha güçlü altyapı ve daha iyi yollar demek. Sosyal, kültürel ve sportif olanakları gelişmiş; sağlık ve eğitim yatırımlarında öncelik sahibi, afet ve acil durumlara karşı daha hazırlıklı bir Marmaris demek" ifadelerini kullanmıştı.

Muhtarlarla fikir alışverişi

Resmi nüfusu 96 bin 589 olan Marmaris'te kampanyanın yaygınlaştırılması amacıyla Marmaris Belediyesi AR-GE Müdürlüğü ekipleri de sahaya indi. Ocak ayı boyunca kampanya kapsamında merkez ve kırsaldaki 30 muhtar ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde kampanyaya ait bilgilendirici broşürler muhtarlara teslim edilirken, Marmaris'in geleceği, hizmet kapasitesinin artırılması ve nüfus artışının yaratacağı kazanımlar üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Belediye yetkilileri, muhtarların sahadaki desteğinin kampanyanın başarısında önemli rol oynayacağını vurguladı.

Belediye yetkilileri kampanya kapsamında ziyaretlerin ve görüşmelerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Marmaris Belediyesi, Acar Ünlü, Marmaris, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi Ar-Ge Müdürlüğü'nden 'Birlikte 100 Bin Olalım' Kampanyası Kapsamında Muhtarlara Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Saldırı tehdidi altındaki İran’dan ABD’ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün
Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Domenico Tedesco’dan dünyaca ünlü golcüye veto Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Tarkan’ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

17:42
Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor
Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor
17:28
Fatih Ürek’in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
17:04
YRP’li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis’e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı
YRP'li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis'e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı?
16:18
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG’nin işgali altındaki Haseke’ye giriş yaptı
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG'nin işgali altındaki Haseke'ye giriş yaptı
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 18:13:11. #7.11#
SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi Ar-Ge Müdürlüğü'nden "Birlikte 100 Bin Olalım" Kampanyası Kapsamında Muhtarlara Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.