Marmaris Belediyesi Ar-Ge Müdürlüğü'nden "Birlikte 100 Bin Olalım" Kampanyası Kapsamında Muhtarlara Ziyaret

(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün öncülüğünde başlatılan "Birlikte 100 Bin Olalım" kampanyası kapsamında AR-GE Müdürlüğü ekipleri, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek iş birliği sürecini başlattı.

Başkan Ünlü, ilçenin resmi nüfusunun artırılması ve buna bağlı olarak yatırım ile hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla "Birlikte 100 Bin Olalım" kampanyasını hayata geçirmişti. Geçen aralık ayında sosyal medya hesabından paylaştığı video ile vatandaşlara seslenen Ünlü, Marmaris'te yaşamalarına rağmen ikametleri başka şehirlerde olan yurttaşlara çağrıda bulunmuştu.

Ünlü, nüfus artışının Marmaris'e yapılacak kamu yatırımları ve belediye hizmetlerinin niteliğini doğrudan etkilediğine dikkati çekerek, "100 bin nüfus; daha fazla yatırım, daha güçlü altyapı ve daha iyi yollar demek. Sosyal, kültürel ve sportif olanakları gelişmiş; sağlık ve eğitim yatırımlarında öncelik sahibi, afet ve acil durumlara karşı daha hazırlıklı bir Marmaris demek" ifadelerini kullanmıştı.

Muhtarlarla fikir alışverişi

Resmi nüfusu 96 bin 589 olan Marmaris'te kampanyanın yaygınlaştırılması amacıyla Marmaris Belediyesi AR-GE Müdürlüğü ekipleri de sahaya indi. Ocak ayı boyunca kampanya kapsamında merkez ve kırsaldaki 30 muhtar ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde kampanyaya ait bilgilendirici broşürler muhtarlara teslim edilirken, Marmaris'in geleceği, hizmet kapasitesinin artırılması ve nüfus artışının yaratacağı kazanımlar üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Belediye yetkilileri, muhtarların sahadaki desteğinin kampanyanın başarısında önemli rol oynayacağını vurguladı.

Belediye yetkilileri kampanya kapsamında ziyaretlerin ve görüşmelerin devam edeceğini belirtti.