Marmaris Belediyesi, Vatandaşları Çevre Temizliği Konusunda Duyarlı Olmaya Davet Etti

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde temizlik çalışmalarını zorlukla sürdürürken, gelişi güzel sokağa bırakılan atıklar, çalışmalarını daha da zorlaştırdı. Kente yakışmayan görüntüler oluşturan ve çevre kirliliğine yol açan bu durum karşısında belediye yetkilileri, ilçe sakinlerini, çevre temizliği ve kent estetiği konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan etkisini artıran yağmur ve fırtınaya rağmen mesailerini titizlikle sürdürürken, diğer yandan sorumsuzca sokağa bırakılan evsel olmayan atıkları bertaraf etmeye çalışıyor. İlçeye yakışmayan bu görüntüler, hem çevre kirliliğine yol açıyor hem de çalışanların iş yükünü artırıyor.

Bu sabah da Tepe Mahallesi'nde koltuk, kapı ve yatak gibi büyük hacimli atıkların konteynerlerin çevresine bırakıldığı tespit edildi. Katı atık toplama günü olmamasına rağmen atıkların düzensiz ve kurallara aykırı şekilde bırakılması, bölge sakinlerinin de tepkisini çekti.

Belediye yetkilileri, evsel olmayan atıkların belirlenen gün ve yöntemlerle bırakılması gerektiğini bir kez daha hatırlatarak, vatandaşları çevre temizliği ve kent estetiği konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.