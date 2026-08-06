Marmaris’te Denetim: Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler Tespit Edildi - Son Dakika
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Marmaris’te Denetim: Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler Tespit Edildi

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Marmaris'te zabıta ekipleri, zincir marketlerde denetim yaparak tarihi geçmiş ürünler buldu.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki zincir marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde, bir işletmede son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi.

Ekipler, ilçede faaliyet gösteren dört zincir markette ürünlerin son kullanma tarihleri ile hijyen ve mevzuata uygunluğunu denetledi.

Kontroller sırasında bir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğunu belirleyen ekipler, işletme hakkında idari işlem uyguladı.

Belediye yetkilileri, halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, önümüzdeki günlerde fırın, pastane ve marketlere yönelik denetimlerin de devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmaris’te Denetim: Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler Tespit Edildi - Son Dakika

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