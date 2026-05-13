Marmaris'te Deniz Ekosistemine Dev Yatırım

13.05.2026 20:25
Marmaris'te iklim dayanıklılığını artıracak SEAMAR projesi tanıtıldı. Erozyonla mücadele hedefi var.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla yürütülen, Marmaris Belediyesi, Akdeniz Koruma Derneği ile Kalkınma ve Geleceğe Etki Derneği ortaklığında yürütülen "Marmaris'te Deniz Ekosisteminin İyileştirilmesi ve İklim Dayanıklılığının Artırılması Projesi" (SEAMAR) tanıtıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtıma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı temsilcileri, Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda projenin teknik detaylarını paylaşan SEAMAR Proje Koordinatörü Didem Gamze Işıksal, 2021 ve 2022 yıllarında yaşanan orman yangınları sonrası artan erozyon ve sedimentasyon baskısını azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

Işıksal, projenin deniz habitatlarının korunması ve yerel paydaşların sürece aktif katılımını amaçlayan çok yönlü bir çalışma olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Acar Ünlü ise projenin Marmaris'in geleceğine yönelik uzun vadeli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Yangın sonrası oluşan riskleri azaltmayı ve kara-deniz arasındaki ekolojik dengeyi güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydeden Ünlü, "Bu proje ile tahribatı en aza indirmek için önemli bir adım atıyoruz. Marmaris'i iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Ocak ayında başlayan ve 24 ay sürecek proje kapsamında, posidonia çayırlarının gözlemlenmesi, yapay resif uygulamaları ve biyolojik çeşitlilik izleme çalışmaları yürütülecek. Ayrıca balıkçılar, turizm sektörü temsilcileri ve gençlere yönelik eğitimler ile gönüllülük programları hayata geçirilecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
