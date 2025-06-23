Marmaris'te Deniz Ürünleri Festivali Hazırlıkları Başladı

(MUĞLA) - Marmaris'te Kasım ayında yapılması planlanan Deniz Ürünleri Festivali'nin ilk adımı atıldı. Selimiye, Bozburun, Söğüt ve Taşlıca mahallelerinin özgün deniz ürünlerini ve gastronomi kültürünü ön plana çıkarmak amacıyla yapılacak festivalle ilgili ilk toplantı işletmecilerle yapıldı.

Marmaris Belediyesi, Selimiye, Bozburun, Söğüt ve Taşlıca mahallelerini kapsayacak bir Deniz Ürünleri Festivali için hazırlıklara başladı. 8-15 Kasım günleri arasında yapılması planlanan festivalin hazırlık süreci kapsamında ilk toplantı, bölgedeki işletmecilerle yapıldı.

Marmaris'te yaşayan sanatçılar Bülent Ortaçgil ile Gökçe'nin de katıldığı toplantıda konuşan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bölgenin özgün deniz ürünlerini ve gastronomi kültürünü ön plana çıkarmak amacıyla hareket ettiklerini belirterek; festivalin içeriğini birlikte oluşturmak istediklerini belirtti.

"Bu festivali geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz"

Başkan Acar Ünlü, şunları söyledi:

"Selimiye, Bozburun, Söğüt ve Taşlıca'nın mutfak kültürünü, doğasının güzelliğini ve deniz ürünlerindeki zenginliğini hepimiz biliyoruz. Sadece bu lezzetleri tatmak, bu eşsiz doğanın keyfini çıkarmak ve bu güzellikleri yaşamak için binlerce kilometre uzaktan gelen misafirler oluyor. Bizler, yemek gurmelerinin de önemli duraklarından biri olan bölgemizi daha geniş kitlelere tanıtmak ve 'Marka Kent Marmaris' hedefimizin bir parçası haline getirmek için bu festivali düzenlemek istiyoruz. Sizlerin fikirleri ve önerileri bizim için çok değerli. Sizlerle el ele vererek örnek bir festivali hep birlikte hayata geçireceğiz. Yerel kalkınmaya katkı sunacak bu festivali geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz."

Toplantıya katılan işletmeciler de, festivalin bölgenin değerini daha da artıracağını belirterek, yapılabilecek etkinliklerle ilgili görüş ve önerilerini paylaştı. Festivalle ilgili detayların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.