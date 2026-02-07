Marmaris'te 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybeden Vatandaşlar Anıldı - Son Dakika
Marmaris'te 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybeden Vatandaşlar Anıldı

07.02.2026 09:27  Güncelleme: 10:39
Marmaris Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anısına lokma hayrı düzenledi. Etkinlik, çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde gerçekleştirildi ve katılımcılar dualar etti.

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle düzenlediği lokma hayrında 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları andı.

Marmaris'te 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için lokma hayrı yapıldı. Marmaris Belediyesi'nin Marmaris Gaziantepliler Kültür ve Dayanışma Derneği, Marmaris Hataylılar Derneği, Muğla Kahramanmaraşlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ve Marmaris Malatyalılar Derneği ile birlikte düzenlediği etkinlik, Yeşilcami bahçesinde gerçekleşti. Duaların da okunduğu lokma hayrına; CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Acar Ünlü, dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
