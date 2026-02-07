Marmaris'te 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybeden Vatandaşlar Anıldı

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle düzenlediği lokma hayrında 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları andı.

Marmaris'te 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için lokma hayrı yapıldı. Marmaris Belediyesi'nin Marmaris Gaziantepliler Kültür ve Dayanışma Derneği, Marmaris Hataylılar Derneği, Muğla Kahramanmaraşlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ve Marmaris Malatyalılar Derneği ile birlikte düzenlediği etkinlik, Yeşilcami bahçesinde gerçekleşti. Duaların da okunduğu lokma hayrına; CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Acar Ünlü, dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.