Marmaris Belediyesi Sanat Evi Kursiyerlerinde "El Sanatları Sergisi"

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar, düzenlenen El Sanatları Sergisi ile vatandaşlarla buluştu. Ahşap boyamadan makrome çalışmalarına kadar birçok farklı teknikle üretilen eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. El sanatları eğitmeni Sema Uçan'ın rehberliğinde hazırlanan çalışmaların yer aldığı serginin açılışına, Kültür ve Sanat Evi Koordinatörü Cengiz Sezgin, CHP Marmaris İlçe Başkanı Pelin Özbozdağ ile çok sayıda davetli katıldı.

Sergide konuşan Cengiz Sezgin, Kültür ve Sanat Evi çatısı altında üretmeye devam eden kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik ederek, "Tüm Marmaris sakinlerini bu değerli eserleri görmeye davet ediyoruz" dedi.

Serginin açılışında tüm kursiyerlere katılım ve teşekkür sertifikası verildi.