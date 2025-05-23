Marmaris'te Engelsiz Bilim Şenliği Düzenlendi

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, bilimin herkes için erişilebilir olması gerektiği anlayışıyla İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda Engelsiz Bilim Şenliği düzenledi. Marmaris Belediyesi yetkilileri, "İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı olarak bu tür etkinliklerle, tüm çocuklarımızı bilimle buluşturmayı ve onların potansiyellerini özgürce ortaya koyabilecekleri ortamlar yaratmayı hedefliyoruz" dedi.

İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, bugün özel misafirlerini ağırladı. Sifigu eğitmenlerinin katkılarıyla ilk kez düzenlenen Engelsiz Bilim Şenliği kapsamında özel çocuklar, bilimle iç içe keşif ve eğlence dolu bir gün geçirdi.

Farklı etkinlik alanlarında yapılan uygulamalı bilim atölyeleri, deneysel çalışmalar ve oyunlar sayesinde çocuklar, bilimin keyifli dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu. Eğitmenler, çocukların bireysel ihtiyaçlarına özel yaklaşımlarla rehberlik ederek, şenliğin her bir katılımcı için anlamlı ve unutulmaz olmasını sağladı.

Marmaris Belediyesi yetkilileri, "İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı olarak bu tür etkinliklerle, tüm çocuklarımızı bilimle buluşturmayı ve onların potansiyellerini özgürce ortaya koyabilecekleri ortamlar yaratmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.