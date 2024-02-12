Marmaris\'te firari hükümlü yakalandı

CHP'nin Hatay adaylığı teklif ettiği Haluk Levent'ten ikinci açıklama geldi

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için şarkıcı Haluk Levent'e teklif götürmesi ve Levent'in ise teklife olumsuz yanıt vermesi siyaset gündemine bomba gibi düştü. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Kurumsal düzeyde Haluk Levent'e teklif götürmedik" derken Haluk Levent'ten ikinci bir açıklama geldi. Haluk Levent, "Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim. Sözlü yapıldı. Üst düzeyden yapıldı. 3 kez arandım, konuştuk." dedi.