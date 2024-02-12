Marmaris'te firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Marmaris'te firari hükümlü yakalandı

Marmaris\'te firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kasten öldürme suçundan hüküm giymiş ve 20 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

12.02.2024 18:41  Güncelleme: 18:46
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kasten öldürme suçundan hakkında 20 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Marmaris Emniyet Amirliği ekipleri, Tepe Mahallesi Barlar Sokağı'nda yaya devriye görevi esnasında şüphelenilen ve kimliğini beyan edemeyen kişinin, kasten öldürme suçundan 20 yıl 7 gün hapis cezasıyla arandığını belirledi.

Yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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