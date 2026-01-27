Marmaris Belediyesi Ekiplerinden Sahilde Yoğun Temizlik Mesaisi

(MUĞLA)- Marmaris'te etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahil şeridi ile dere ve kanal ağızlarında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Marmaris Belediyesi ekiplerinin günlerdir etkisini sürdüren fırtına ve yağmurla mücadelesi aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, fırtına nedeniyle plajlarda denizin getirdiği atıkları temizlemek için yoğun çaba harcadı.

Çalışmalara ilk olarak ilçe merkezinde başlayan ekipler; Saman İskelesi'nden başlayarak Halk Plajı, Uzunyalı ve Siteler sahili boyunca temizlik yaptı. Dalgaların etkisiyle kıyıya vuran evsel atıklar ile "erişte" olarak adlandırılan yosunlar titizlikle toplanırken, çalışmalar daha sonra İçmeler Halk Plajı'nda sürdürüldü.

Zaman zaman etkisini artıran yağmura rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, dere ve kanalların denizle bağlantılı noktalarında da kepçe yardımıyla temizlik gerçekleştirdi. Kanal ağızlarında biriken topraklar temizlenirken, kanallardan çıkarılan yüzer iskele parçaları ise şaşkınlık yarattı.

Temizlik İşleri Koordinatörü Barış Ünlü, zorlu hava koşullarına rağmen çalışmaların aksatılmadığını belirterek, "Fırtınanın ardından sahillerimizde ve kanal ağızlarında oluşan kirliliği gidermek için tüm ekiplerimizle sahadayız. Ayrıca cadde ve sokaklarda yaşanacak taşmalara karşı da teyakkuzdayız. Gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.