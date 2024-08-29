Muğla\'nın Marmaris ilçesinde gezi teknesinde rahatsızlanan kişi tahliye edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında gezi teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Sahil güvenlik ekibince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, karaya ulaştırılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
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