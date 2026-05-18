Marmaris halk plajları sezona hazırlanıyor

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi ekipleri, ücretsiz halk plajlarını turizm sezonuna hazırlıyor. Hazırlıklar kapsamında deniz tutkunlarına ev sahipliği yapacak halk plajlarına ücretsiz şemsiyeler monte ediliyor.

Havanın ısınmasıyla Marmaris'in mavi bayraklı halk plajlarında yoğun bir çalışma başladı. Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kış aylarında sökülerek depolara taşınan şemsiyeler, gerekli bakım ve onarımlarının yapılmasının ardından tekrar yerlerine monte edilmeye başladı.

Öte yandan, duş, soyunma kabini ve tuvalet gibi alanlar da bakıma alınıp temizlenirken, cankurtaran kulelerinde de bakım ve boyama çalışmaları başlatıldı.

Zabıta ekipleri de deniz yüzeyine şamandıralar yerleştirerek, vatandaşların jet deniz araçlarından, sürat motorlarından ve teknelerden korunup daha güvenli alanlarda yüzmeleri için gerekli ortamı sağladı.

Çalışmaların Marmaris, Siteler, İçmeler, Turunç, Söğüt, Bozburun, Selimiye, Turgut ve Karacasöğüt halk plajlarında da yapılacağı belirtilirken, belediye yetkilileri plaj hizmetlerinin tamamen ücretsiz olduğunu vurgulayarak vatandaşlardan çevre temizliği ve ortak kullanım alanlarına özen göstermelerini istedi.