Marmaris'te Hıdırellez, Halk Plajında Düzenlenen Şenlikle Kutlandı

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi tarafından halk plajında düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde, vatandaşlar dileklerini ağaca astı.

Marmaris'te Hıdırellez, halk plajında düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlikte müzik eşliğinde dans eden vatandaşlar, dileklerini yazarak belediye tarafından hazırlanan dilek ağacına astı, yakılan ateşlerin üzerinden atladı. Belediye Başkanı Acar Ünlü de geceye katılarak Hıdırellez ritüellerini yerine getirdi.

Ateşin üzerinden atlayan ve dilek ağacına dileğini asan Ünlü, "Hıdırellez hayırlı olsun, bolluk bereket getirsin. İnşallah barış dolu bir dünyada mutlu ve huzurlu bir biçimde yaşayalım. Marmaris'e de iyilikler getirsin. Bu akşam coşkumuza ortak olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.