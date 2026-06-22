Marmaris'te Kamusal Alanları İşgal Eden Hurda Araçlar İçin Düğmeye Basıldı - Son Dakika
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Marmaris'te Kamusal Alanları İşgal Eden Hurda Araçlar İçin Düğmeye Basıldı

22.06.2026 14:12  Güncelleme: 15:15
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Marmaris Belediyesi, görüntü kirliliğine neden olan hurda araçlar ve atıl eşyaların kaldırılması için Emniyet Müdürlüğü ile ortak bir uygulama başlatıyor. 30 Haziran 2026'ya kadar sahipleri tarafından kaldırılmayan malzemeler ekiplerce toplanacak.

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, görüntü kirliliğine neden olan ve ortak kullanım alanlarını işgal eden hurda araçlar ile atıl durumdaki eşya ve malzemelerin kaldırılması için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülecek uygulama, 30 Haziran itibarıyla başlayacak.

Marmaris Belediyesi, ilçe genelinde görüntü kirliliğine neden olan ve kamusal alanları işgal eden atıl eşya, hurda malzeme ve terk edilmiş araçlara yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıyor. Belediye Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek uygulama, 30 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.

Çalışma kapsamında meydan, cadde, sokak, kaldırım ve park gibi ortak kullanım alanlarında bırakılan hurda otomobil, motosiklet ve bisikletler ile kullanılmayan eşyalar ve hurda görünümlü malzemeler, Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde toplanacak.

Görüntü kirliliği oluşturmasının yanı sıra güvenlik açısından da risk teşkil eden atıl durumdaki araç ve malzemelerin 30 Haziran 2026 Salı gününe kadar kaldırılması gerektiğini belirten belediye ekipleri, bu tarihten sonra kamuya açık alanlarda bırakılan sahipsiz veya terk edilmiş durumdaki materyallerin ekipler tarafından toplanarak alandan uzaklaştırılacağını bildirdi.

Belediye yetkilileri, daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla yürütülecek çalışmada vatandaşların duyarlılık göstermesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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