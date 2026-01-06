Marmaris Belediyesi'nden İçmeler'de Kapsamlı Temizlik Çalışması - Son Dakika
Marmaris Belediyesi'nden İçmeler'de Kapsamlı Temizlik Çalışması

06.01.2026 15:32  Güncelleme: 16:51
Marmaris Belediyesi, İçmeler Mahallesi'nde yürüttüğü temizlik çalışmaları ile çevre kirliliğine neden olan atıkları ortadan kaldırarak daha düzenli bir görünüm sağladı. Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, çalışmaların devam edeceğini belirtti.

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, İçmeler Mahallesi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri ekipleri; yol, kaldırım ve ortak kullanım alanlarını köşe bucak temizleyerek, çevre kirliliğine neden olan atıkları ortadan kaldırdı.

Marmaris Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Beldibi Sanayi Sitesi'nin ardından İçmeler Mahallesi'nde de kapsamlı bir temizlik ve düzenleme çalışması yapıldı.

Mahallenin yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarında yürütülen çalışmalarda, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; yol, kaldırım ve ortak kullanım alanlarını detaylı şekilde temizledi. Çevre sağlığını tehdit eden ve görüntü kirliliğine neden olan evsel ile hacimli atıklar toplanarak mahalle genelinde daha temiz ve düzenli bir görünüm sağlandı. Ayrıca halk plajında fırtına ve yağmurdan dolayı oluşan kirlilik de temizlendi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Temizlik İşleri Sorumlusu Barış Ünlü, "Mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda temizlik, denetim ve bakım çalışmalarımızı planlı bir şekilde sürdürüyoruz. İçmeler Mahallesi'nde olduğu gibi kentimizin her noktasında çevre temizliğine büyük önem veriyoruz. Rutin temizliğin yanı sıra, burada gerçekleştirdiğimiz kapsamlı çalışmaları diğer mahallelerde de hayata geçireceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
