Marmaris\'te İftar Buluşması

19.03.2026 12:44
Başkan Acar Ünlü, basın mensuplarıyla iftar yaparak dayanışma ve birlik vurgusu yaptı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçede görev yapan basın mensuplarını iftar programında ağırladı.

Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen programda Ünlü, misafirleriyle yakından ilgilendi.

İftar sonrasında konuşan Ünlü, Ramazan ayının Marmaris'te birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yaşandığını söyledi.

Birlikteliğin en büyük güç olduğunu belirten Ünlü, "Ramazan ayı, paylaşmanın, dayanışmanın ve birbirimizin derdiyle dertlenmenin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimidir. Aynı sofrayı paylaşmak, aynı duyguda buluşmak bizleri daha da kenetliyor. Bizler, Marmaris'te bu ruhu canlı tutmaya ve büyütmeye kararlıyız." dedi.

Ünlü, basının toplum üzerindeki yönlendirici ve yapıcı rolüne de değinerek, basın mensuplarının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesindeki önemine dikkati çekti.

Basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Ünlü, şunları kaydetti:

"Sizler, halkın gözü, kulağı ve sesi olarak çok kıymetli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Marmaris'in geleceğini birlikte inşa ederken sizlerle kurduğumuz güçlü iletişim, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışımızın temelini oluşturuyor. Ortak akılla hareket ederek ilçemizi daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum."

Her zaman yapıcı eleştirilere ve çözüm odaklı önerilere açık olduklarını belirten Ünlü, programda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

