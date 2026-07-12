Marmaris'te Çin'in Kültürel Mirası Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
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Marmaris'te Çin'in Kültürel Mirası Sanatseverlerle Buluştu

12.07.2026 11:21  Güncelleme: 12:48
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Marmaris Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılı dolayısıyla sahnelenen 'İpek Yolunun Uyumu' gösterisi, Çin'in kültürel mirasını dans ve müzikle sanatseverlere sundu.

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 55'inci yılı dolayısıyla sahnelenen "İpek Yolunun Uyumu" gösterisi, Çin'in kültürel mirasını sanatseverlerle buluşturdu.

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 55'inci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Marmaris Belediyesi ev sahipliğinde Marmaris Halk Plajı'nda gerçekleştirilen "İpek Yolunun Uyumu" gösterisi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Pekin Yabancı Diller Üniversitesi Dans ve Müzik Topluluğu tarafından sahnelenen gösteride, Çin'in zengin kültürel mirası dans ve müzik eşliğinde izleyicilere sunuldu. Dünyaca ödüllü 27 kişilik topluluk, geleneksel ve modern performanslarıyla geceye katılanlara keyifli anlar yaşattı.

Türkiye ile Çin arasındaki dostluk ve kültürel bağları sanatın evrensel dili aracılığıyla daha da güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen gösteri boyunca sergilenen performanslar, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin önemini gözler önüne serdi.

Etkinlik, ilçe sakinlerine farklı bir kültürü yakından tanıma ve uluslararası nitelikte bir sanat gösterisini izleme fırsatı sundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te Çin'in Kültürel Mirası Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika

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