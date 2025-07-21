Muğla'da bir kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi için tutuklama kararı verilirken; kavganın çıkış nedeni hala araştırılıyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, teknede çıkan ve Arda Deniz Onat'ın (24) hayatını kaybettiği kavgayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Şüpheli olarak, kavgada yaralanan Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Coşkun Volkan Canfedai Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, baba Kenan Onat'a ait tekneye botla geldikleri öğrenildi. Kavganın çıkış nedeni ise araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Marmaris'te Kavga: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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