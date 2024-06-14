Marmaris'te Kurban Bayramı için tüm önlemler alındı - Son Dakika
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Marmaris'te Kurban Bayramı için tüm önlemler alındı

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, tatilcilerin ve vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve esenlik içinde geçirmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti. Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bayram süresince görev başında olacak. Marmaris'te güvenlik ve asayiş çalışmaları en üst düzeyde devam ederken, kurban kesim ve satış yerleri de hazır durumda. Marmaris Kaymakamı ayrıca motosiklet sürücülerine kask takmaları konusunda uyarıda bulundu.

14.06.2024 14:27
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Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Güney Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Marmaris'te tatilcilerin ve vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve esenlik içinde geçirmesi için gerekli tüm önemlerin alındığını söyledi.

Kaya, makamında gerçekleştirdiği asayiş bilgilendirme toplantısında, huzur ve güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin devamı için güvenlik ve sağlık konularında tedbirlerin ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kurban Bayramı'na iki gün kala ilçeye araç girişlerinde ciddi artış yaşandığına değinen Kaya, "Bayram tatilinde misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak üzerine çalışmalarımızı tamamladık. Emniyet Müdürlüğümüz 201 personel 23 ekip, Jandarma Komutanlığımız 166 personel 31 ekip, Sahil Güvenlik Komutanlığımız 143 personel ve 14 ekiple bayrama hazırız. İlçemize girişlerde ciddi anlamda araç girişinde artış var bu da esnafımız ve turizmimiz adına bizleri mutlu ediyor." dedi.

Marmaris'te güvenlik ve asayiş çalışmalarının en üst düzeyde devam ettiğini aktaran Kaya, ilçe giriş ve çıkışının yanında belirli noktalarda uygulamalar yapmaya devam edilirken ani ve şok denetimlerinde gece ve gündüz yapılacağını dile getirdi.

Kaya, kurban kesim ve satış yerlerinin hazır ve bayramı beklediklerini belirtirken, "İlçemizde tedbirlerimizi aldık. Kontrollerimiz de bayram süresince artarak devam edecek. Kurban Bayramı'mızın milletimize, insanlığa, misafirlerimize Marmarislilere hayırlı olmasını diliyorum. Güzel bir bayram bizleri bekliyor." diye konuştu.

Marmaris'in yoğun bir bayram süreci yaşayacağına vurgu yapan Kaya, motosiklet ve benzeri araç sürücülerine kask takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaya, bayram tatili süresince motosikletler üzerinde kask uygulamasının da artarak devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te Kurban Bayramı için tüm önlemler alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te Kurban Bayramı için tüm önlemler alındı - Son Dakika
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