Marmaris'te mont ve pantolonu giyip ödemeden çıkan şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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Marmaris'te mont ve pantolonu giyip ödemeden çıkan şüpheli serbest bırakıldı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde iş yerinin önündeki stanttan mont ve pantolon çalan yabancı uyruklu şüpheli güvenlik kamerasınca görüntülendi. Zararı karşılanan esnafın şikayetini geri çekmesi üzerine serbest bırakılan şüpheli, ifadesinde hırsızlık kastı bulunmadığını savundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yabancı uyruklu bir şüphelinin, iş yerinin önündeki stanttan mont ve pantolon çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepe Mahallesi'nde bir iş yerinden giysi çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin incelemesi sonucu hırsızlık şüphelisi olduğu belirlenen İngiliz uyruklu kişi yakalandı.

Üzerinde iş yerinden aldığı kıyafetlerle karakola getirilen şüphelinin, ifadesinde olay esnasında alkollü olduğunu, hırsızlık kastının bulunmadığını ve durumun yanlışlıktan kaynaklandığını savunduğu öğrenildi.

Zararı karşılanan esnafın şikayetini geri çekmesi üzerine şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu arada, hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelinin mont ve pantolunu giydikten sonra parasını ödemeden iş yerinden ayrılması yer alıyor.

Kaynak: AA
HırsızlıkMarmarisGüvenlik3. SayfaGüncelMuğlaSon Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te mont ve pantolonu giyip ödemeden çıkan şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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