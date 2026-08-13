Marmaris Çarşısı\'nda motosikletlere ortak denetim

(MUĞLA) - Marmaris Çarşısı'nda Emniyet ve Zabıta ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği motosiklet denetiminde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı motosiklete el konuldu.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaya güvenliğinin sağlanması ve trafik kurallarına aykırı motosiklet kullanımının önüne geçilmesi amacıyla Marmaris Çarşısı'nda ortak denetim gerçekleştirdi.

Koordineli şekilde gerçekleştirilen uygulamada motosikletler; plaka, kask ve yayalara ayrılan alanların kullanımı başta olmak üzere çeşitli yönlerden kontrol edildi.

Denetimlerde plakasız motosiklet kullanan, kask takmayan ve yayalara ayrılmış alanlarda motosiklet kullanan sürücülere yönelik gerekli cezai işlemler uygulandı. Denetim sırasında ayrıca ehliyetsiz olduğu tespit edilen bir sürücünün kullandığı motosiklete polis ekipleri tarafından el konuldu.

Marmaris Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, özellikle yaz sezonunda yaya yoğunluğunun arttığı kent merkezinde vatandaşların güvenli ve düzenli bir şekilde hareket edebilmesi amacıyla denetimlerini koordinasyon içerisinde sürdüreceği bildirildi.