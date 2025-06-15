Muğla'nın Marmaris ilçesinde sosyal medyada müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, şüpheli B.K'nin sosyal medya hesaplarından turistlerin müstehcen görüntülerinin paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Siteler Mahallesi'nde bulunan adrese operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada dijital materyallere el koyan ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "müstehcenlik" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Marmaris'te Müstehcen Paylaşım Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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