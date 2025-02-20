Marmaris'te Olası İzin Suistimali Çıkışı

Güncel

Marmaris Belediye Başkanlığınca, CHP'li Marmaris eski Belediye Başkanı Mehmet Oktay hakkında, mevzuat ve yasaya aykırılıklara rağmen yapı kullanım izin belgesi düzenlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu yapı kullanım izninin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesi 29 Mart 2024 tarihinde verildiği belirtildi.

Açıklamada, " Sinpaş GYO'ya ait birinci etap otel bloku için mevzuata aykırı bir şekilde düzenlenen yapı kullanım izin belgesi, inşaatın henüz tamamlanmamış olması, yapı denetim kuruluşu raporu ve iş bitirme tutanaklarının olmaması, kanalizasyonla ilgili altyapı bağlantı onay belgesinin olmaması, yapı denetim kuruluşu onaylı bitmiş yapıya ait iç mekan ve cephe fotoğraflarının olmaması gerekçeleri ile Marmaris Belediye Başkanlığımızca iptal edilmişti." ifadelerine yer verildi.

Mevzuata ve yasaya açık aykırılıklara rağmen yapı kullanım izin belgesi düzenlediği ileri sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapı kullanım izin belgesi düzenleyen belediye ilgili personeli H.U, geçmiş dönem İmar ve Şehircilik Müdür Vekili D.E, geçmiş dönem Belediye Başkan Yardımcısı B.D. ile geçmiş dönem Belediye Başkanı Mehmet Oktay hakkında Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."