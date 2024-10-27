Marmaris'te Orman Yangını Kontrol Altında

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın, Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde 20.45 sıralarında meydana geldi. Ormanlık alandan yükselen dumanları gören çevreki vatandaşların ihbarıyla bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekpilerin müdahalesi sonucu 21.45 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Haber: Yaren ÖZDEMİR/ MARMARİS (Muğla),
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