Marmaris'te Orman Yangınına Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Marmaris'te Orman Yangınına Mücadele Devam Ediyor

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Marmaris'teki orman yangınında 217 personel ve hava araçlarıyla müdahale sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına ikinci günde müdahale devam ediyor.

Yalancıboğaz mevkisinde sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada dün başlayan ve ardından geniş bir alana yayılan yangına, gece boyunca karadan ve gece görüşlü helikopterlerle havadan müdahale edildi. Günün ilk ışıklarıyla diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangına 217 personel, 7 uçak, 16 helikopterle müdahale ediliyor. Kara yolu ulaşımı olmaması nedeniyle bölgeye Aksaz Deniz Üs Komutanlığından da çıkarma gemileri ile arazözler ve iş makineleri taşındı.

Sahil güvenlik botları da yangın alanına intikal ederek büyük su topu atan gemilerle yangına müdahale ediyor.

Ekipler yangını kontrol altına almak için çaba gösteriyor.

Kaynak: AA

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