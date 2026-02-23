Marmaris\'te Özcan Köylübay\'a Takdir Belgesi

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, koylarda gönüllü olarak temizlik faaliyetleri yürüten Özcan Köylübay'a takdir belgesi verdi.

Kaya, Marmaris'te çevre temizliği ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik duyarlılık ve örnek çalışmaları dolayısıyla Özcan Köylübay'ı makamında ağırlayarak takdir belgesi takdim etti.

Kaymakam Kaya, yaptığı konuşmada Köylübay'ın uzun yıllara dayanan çevre faaliyetleri, özverili çabasıyla toplum adına kıymetli bir farkındalık oluşturduğunu söyledi.

Doğaya sunulan her katkının geleceğe bırakılan en kıymetli miras olduğunu belirten Kaya, "Çevreyi korumak yalnızca bugünün değil yarının da sorumluluğu. Yıllardır büyük bir özveriyle sürdürdüğü çalışmalarından dolayı Özcan Köylübay'a teşekkür ediyorum. Temiz bir çevre ancak ortak bilinç ve gönüllü katkılarla mümkün olacaktır." diye konuştu.

Köylübay'a hediye de veren Kaymakam Kaya'ya Kaymakam Adayı Birkan Göktaş, İlçe Emniyet Müdürü Samed Seyhan, İlçe Jandarma Komutanı Berker Dongul ve Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Üsteğmen Seçkin Karakaya eşlik etti.