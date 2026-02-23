Marmaris'te Özcan Köylübay'a Takdir Belgesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris'te Özcan Köylübay'a Takdir Belgesi

Marmaris\'te Özcan Köylübay\'a Takdir Belgesi
23.02.2026 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaymakam Kaya, çevre temizliği çalışmalarından dolayı Özcan Köylübay'ı takdir etti.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, koylarda gönüllü olarak temizlik faaliyetleri yürüten Özcan Köylübay'a takdir belgesi verdi.

Kaya, Marmaris'te çevre temizliği ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik duyarlılık ve örnek çalışmaları dolayısıyla Özcan Köylübay'ı makamında ağırlayarak takdir belgesi takdim etti.

Kaymakam Kaya, yaptığı konuşmada Köylübay'ın uzun yıllara dayanan çevre faaliyetleri, özverili çabasıyla toplum adına kıymetli bir farkındalık oluşturduğunu söyledi.

Doğaya sunulan her katkının geleceğe bırakılan en kıymetli miras olduğunu belirten Kaya, "Çevreyi korumak yalnızca bugünün değil yarının da sorumluluğu. Yıllardır büyük bir özveriyle sürdürdüğü çalışmalarından dolayı Özcan Köylübay'a teşekkür ediyorum. Temiz bir çevre ancak ortak bilinç ve gönüllü katkılarla mümkün olacaktır." diye konuştu.

Köylübay'a hediye de veren Kaymakam Kaya'ya Kaymakam Adayı Birkan Göktaş, İlçe Emniyet Müdürü Samed Seyhan, İlçe Jandarma Komutanı Berker Dongul ve Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Üsteğmen Seçkin Karakaya eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Nurullah Kaya, Marmaris, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te Özcan Köylübay'a Takdir Belgesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Roma, Cremonese’yi ikinci yarıda dağıttı Roma, Cremonese'yi ikinci yarıda dağıttı

15:44
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
15:44
CHP kurultay davası ertelendi Mahkemeden “İBB dosyasıyla birleşsin“ talebi
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden "İBB dosyasıyla birleşsin" talebi
15:38
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 15:58:48. #7.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te Özcan Köylübay'a Takdir Belgesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.